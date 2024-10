Ο Άλμπερτ Γκούντμουνσον αθωώθηκε από το δικαστήριο του Ρέικιαβικ για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Άλμπερτ Γκούντμουνσον της Φιορεντίνα, κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο του Ρέικιαβικ για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης. Ο 27χρονος Ισλανδός είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας το καλοκαίρι του 2023.

Μετά την απόφαση, ο Γκούντμουνσον εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τόνισε ότι αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να επηρεάσει άλλες γυναίκες που είναι πραγματικά θύματα βίας. Στην ανακοίνωσή του επίσης, εξέφρασε την ανακούφισή του και υπογράμμισε τη σημασία της οικογένειας και των φίλων του στην δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του:«Αυτό είναι το ξεκάθαρο συμπέρασμα του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ρέικιαβικ σε απόφαση που εκδόθηκε σήμερα. Αν και ήμουν βέβαιος για μια θετική έκβαση της υπόθεσης, η απόφαση έρχεται με κάποια ανακούφιση. Ήταν μια δύσκολη χρονιά ειλικρινά και καθόλου εύκολη ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει ότι η οικογένεια και οι φίλοι μου είναι τα πάντα για μένα και θα είμαι για πάντα ευγνώμον σε αυτούς. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω ότι δεν θα υποστηρίξω ποτέ καμία μορφή βίας. Ως πατέρας δύο παιδιών, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρής κόρης, και με τρεις μικρότερες αδερφές, ελπίζω ειλικρινά ότι αυτή η υπόθεση δεν προκαλεί κανένα κακό σε άλλες γυναίκες που είναι πραγματικά θύματα βίας. Τώρα μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω καλύτερα».

🚨🇮🇸 Albert Gudmunsson statement as he’s been proven innocent and cleared of all charges after alleged sexual assault case. pic.twitter.com/4TsKP4p8mF