Η Κόμο εντυπωσιάστηκε από τη φιλοξενία των Ναπολιτάνων στο «Μαραντόνα» και... έταξε μπύρα σε κάθε οπαδό της Νάπολι που θα ταξιδέψει στον ιταλικό Βορρά για το παιχνίδι του 2ου γύρου.

Φοβερή πρωτοβουλία από την Κόμο, που κερδίζει τις καρδιές κάθε ποδοσφαιρόφιλου! Η νεοφώτιστη ομάδα, παρά την ήττα κόντρα στη Νάπολι, είδε τους οπαδούς της να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία των Παρτενοπέι και αποφάσισε να ανταποδώσει με μια εξαιρετική χειρονομία.

Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.



The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.



This is why Como 1907… pic.twitter.com/y8SArwDSI6