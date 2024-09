Το χαμένο πέναλτι του Πάτρικ Κουτρόνε στην αναμέτρηση της Κόμο με την Ουντινέζε, στάθηκε η αφορμή για μερικούς... αρρωστημένους φιλάθλους της ομάδας να του επιτεθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κόμο γνώρισε την δεύτερη ήττα της στην Serie A το βράδυ της Κυριακής (01/09), καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας από την Ουντινέζε (1-0).

Οι νεοφώτιστοι, υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας, είχαν μία μοναδική ευκαιρία να αποσπάσουν τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η Κόμο κέρδισε πέναλτι και ο Πάτρικ Κουτρόνε ανέλαβε την εκτέλεση.

Σημάδεψε όμως το δοκάρι με την μπάλα να περνάει στη συνέχεια άουτ. Το λάθος του, δεν στοίχισε στην ομάδα του μόνο έναν χαμένο βαθμό, αλλά πολύ περισσότερο κατέστησε τον ίδιο θύμα βίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους οπαδούς της ομάδας.

Μάλιστα, οι άρρωστοι αυτοί «φίλαθλοι» της Κόμο δεν δίστασαν να απευθύνουν απειλητικά μηνύματα θανάτου τόσο στον ίδιο, όσο και στην οικογένεια του 26χρονου ποδοσφαιριστή.

Como striker Patrick Cutrone missed a 95th minute penalty earlier that would have given them a draw vs. Udinese.



After the match, he received hateful messages on IG against him and his family. He responded:



“I accept criticism as it is right, but I don't let these things… pic.twitter.com/P7BR6jK9eZ