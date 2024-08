Παίκτης της Νάπολι είναι πλέον ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ! Μετά από μια ζωή ως μέλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σκωτσέζος αποχωρεί από το κλαμπ που ανδρώθηκε για μια νέα περιπέτεια στη Νάπολι και τον ιταλικό Νότο.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό οι δυο ομάδες είχαν δώσει τα χέρια για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μεταγραφή του 27χρονου μέσου να αποκτάει πλέον επίσημη μορφή.

Η ιταλική ομάδα προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησής του στην τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Ιταλία, με τον ΜακΤόμινεϊ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας.

Κάπως έτσι αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια, στην οποία αποτελούσε συνήθως λύση από τον πάγκο.

