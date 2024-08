Η μεταγραφή του Κέβιν Ντάνσο στη Ρόμα «κλείδωσε» οριστικά και η Λανς θα παραταχθεί στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό δίχως τον βασικό της κεντρικό αμυντικό.

Στη Serie A και τη Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κέβιν Ντάνσο. Οι «τζιαλορόσι» βρισκόντουσαν τις τελευταίες ημέρες σε συνεχείς επαφές με την πλευρά του Αυστριακού κεντρικού αμυντικού και τη Λανς και εν τέλει κατάφεραν να βρουν τη «χρυσή τομή» με τη γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ντάνσο θα αγωνιστεί ως δανεικός για έναν χρόνο στη Ρόμα η οποία ωστόσο θα ενεργοποιήσει το επόμενο καλοκαίρι την υποχρεωτική ρήτρα των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τον Παναθηναϊκό καθώς η Λανς θα αγωνιστεί στη μεγάλη ρεβάνς του ΟΑΚΑ για τα Play Off του Conference League δίχως τον κορυφαίο στόπερ της.

Εκτός θα είναι και ο Μεντίνα ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ντάνσο αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά.

🚨🟡🔴 Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.



Loan with obligation to buy.



€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.



Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY