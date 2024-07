Η Ρόμα βρήκε τον εκλεκτό της για την κορυφή της επίθεσής της στα... πόδια του Άρτεμ Ντόβμπικ, τη μεταγραφή του οποίου συμφώνησε με την Τζιρόνα.

Σπουδαία κίνηση για τη Ρόμα. Μετά την αποχώρηση του - δανεικού - Λουκάκου, οι Τζαλορόσι είχαν βγει στην αγορά για την απόκτηση βασικού σέντερ φορ και είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή ενός εξαιρετικού επιθετικού. Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρόμα τα έχει βρει σε όλα με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Άρτεμ Ντόβμπικ με ένα αρχικό ποσό που θα αγγίξει τα 34 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουκρανός φορ ήθελε πάση θυσία τη μετακόμισή του στη Ρώμη και θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Ο Ντόβμπικ εκτοξεύτηκε στην πρώτη του σεζόν με την Τζιρόνα, σκοράροντας 24 γκολ στη La Liga, στην οποία αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ.

🚨🟡🔴 Artem Dovbyk to AS Roma, here we go! Verbal agreement in place between clubs with Girona.



Final details being sorted on €34m deal plus add-ons.



Dovbyk only wanted AS Roma and he’s set to sign a five year deal.



🇺🇦🛫 Artem will fly to Roma tomorrow around lunch time. pic.twitter.com/njULK7Bg1C