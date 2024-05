Ο Μάρκους Τουράμ θέλησε να... γλεντήσει τον πατέρα του τραγουδώντας συνθήματα κατά της Γιουβέντους στη φιέστα της Ίντερ, ωστόσο ο Λιλιάν δεν του χαρίστηκε και του έριξε χαστούκι!

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής η Ίντερ. Η ομάδα του Ιντζάγκι ήταν ανώτερη από κάθε άλλη φέτος στην Serie A και αφού κατέκτησε πριν από σχεδόν έναν μήνα τον 20ο τίτλο της, έκανε τη φιέστα την Κυριακή μέσα στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Ο Μάρκους Τουράμ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της φιέστας των «νερατζούρι». Ο Γάλλος φορ πανηγύρισε με την ψυχή του την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ... έσυρε και τον χορό στα συνθήματα με τους οπαδούς της ομάδας. Μάλιστα ο Τουράμ συμμετείχε και σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνθήματα των φιλάθλων της Ίντερ το οποίο έχει να κάνει με τη Γιουβέντους λέγοντας «Όποιος δεν χοροπηδάει είναι με την Ίντερ».

Ο Τουράμ... τρελάθηκε στα άλματα, κάτι που δεν άρεσε στον πατέρα του, Λιλιάν, ο οποίος ήταν επίσης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιλιάν Τουράμ κατευθύνθηκε προς τον γιο του και του... έριξε μια σφαλιάρα, με τον Μάρκους ωστόσο να την αποφεύγει και να συνεχίζει να τραγουδά με τους οπαδούς της Ίντερ.

Ο Λιλιάν Τουράμ αγωνίστηκε στο παρελθόν με τη φανέλα της Γιουβέντους, μετρώντας 144 συμμετοχές.

Juventus legend Lilian Thuram wasn't pleased with his son Marcus participating in the chant 𝑪𝒉𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒃𝒊𝒂𝒏𝒄𝒐𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒆 🤣👋 @fralittera pic.twitter.com/iIVBpj14X3