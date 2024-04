Οι τόνοι ανέβηκαν για ακόμη μια φορά στο ντέρμπι της Ρώμης με τον Γκεντουζί να πιάνει τον Ντιμπάλα από τον λαιμό και τον Αργεντινό να του απαντάει δείχνοντας του τις επικαλαμίδες του με φωτογραφία από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Νικήτρια του μεγάλου ντέρμπι της Ρώμης αναδείχθηκε η Ρόμα. Με γκολ του Μαντσίνι οι «τζιαλορόσι» επικράτησαν με 1-0 της Λάτσιο και διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για την εξασφάλιση μιας θέσης στο επόμενο Champions League.

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι εντάσεις στο ντέρμπι της πρωτεύουσας. Λίγο μετά το 65ο λεπτό, οι Πάουλο Ντιμπάλα και Ματέο Γκεντουζί πιάστηκαν στα χέρια, με τον Γάλλο να αρπάζει από τον λαιμό τον Αργεντινό μετά από μια μονομαχία που είχαν. Ο Γάλλος έχασε τον έλεγχο και επιτέθηκε στον επιθετικό της Ρόμα ο οποίος βρήκε τον δικό του τρόπο να απαντήσει.

Paulo Dybala took off his shin pad, which features a photo of Argentina winning the World Cup against France, and showed it to Guendouzi after they had a little alteraction 😭😭😭 pic.twitter.com/RDhPWgNQiy