Ο προπονητής της Λέτσε, Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα, χτύπησε με κουτουλιά τον επιθετικό της Βερόνα, Τόμας Ανρί και όπως προκύπτει η ομάδα του σκοπεύει να τον απολύσει.

Η κατάσταση ξέφυγε μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Λέτσε με τη Βερόνα. Η πρώτη ηττήθηκε στην έδρα της από τους Τζιαλομπλού με 1-0 και παρέμεινε σε δύσκολη θέση, καθώς είναι στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη. Μετά τον αγώνα υπήρξε ένταση στον αγωνιστικό χώρο και ο προπονητής των γηπεδούχων, Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα, χτύπησε τον επιθετικό της Βερόνα, Τόμας Ανρί με κουτουλιά και τον έριξε στο έδαφος!

Lecce’s coach Roberto D’Aversa head butted Verona’s striker Thomas Henry.



There was a lot of commotion, pushing and shoving at the end of the Lecce-Verona game, and now we know why.

