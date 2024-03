Η έφεση του Πάπου Γκόμες απορρίφθηκε και έτσι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα μείνει οριστικά εκτός δράσης για τα επόμενα δύο χρόνια λόγω θετικού τεστ ντόπινγκ.

Εκτός ποδοσφαίρου για τα επόμενα δύο χρόνια οριστικά ο Πάπου Γκόμες.

Ο Αργεντινός επιθετικός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο ετών από το ποδόσφαιρο λόγω ενός θετικού τεστ ντόπινγκ, λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να υποστηρίζει ότι ήπιε ένα συρώπι του γιου του χωρίς να συμβουλευτεί πρωτίστως τον γιατρό της Σεβίλλης.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η έφεση του Γκόμες για τη μείωση της ποινής απορρίφθηκε οριστικά, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Μόντσα να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι και το 37ο έτος της ηλικίας του. Η Μόντσα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση, με τον τεχνικό της ομάδας ωστόσο να έχει ήδη επιβεβαιώσει την είδηση.

🚨🇦🇷 Alejandro ‘Papu’ Gómez had his appeal against a two-year doping ban rejected.



Gómez will stay away from professional football for the next two years. pic.twitter.com/gWmTS24Hjj