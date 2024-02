Με τη φανέλα της Ίντερ θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν ο Πιότρ Ζιελίνσκι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Ίντερ μετά τον Μεχντί Ταρεμί, έκλεισε και τον Πιότρ Ζιελίνσκι για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 29χρονος ο Πολωνός μέσος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του με τα χρώματα των Νερατζούρι, καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Νάπολι. Επιπλέον, ο ποδοσφαιριστής τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα από το Μιλάνο, έχοντας περάσει ήδη με επιτυχία και τις απαραίτητα ιατρικές εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από μερικές ημέρες ο CEO της Ίντερ, Μπέμπε Μαρότα, αποκάλυψε πως στην ομάδα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Πιότρ Ζιελίνσκι για να τον πάρουν ως ελεύθερο στο Μιλάνο το καλοκαίρι και όλα δείχνουν η μετακίνησή του πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

🚨⚫️🔵 Piotr Zielinski to Inter, here we go! Long term contract set to be signed in the next days after verbal agreement completed weeks ago.



Medical tests already done.



Zielinski will join in July as well as Mehdi Taremi — who’s expected to undergo medical as revealed today. pic.twitter.com/VIoQmnltCO