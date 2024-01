Ο Ζοσέ Μουρίνιο αγαπήθηκε πολύ από τους οπαδούς της Ρόμα και μετά την αιφνιδιαστική απόλυσή του, το «Ολίμπικο» γέμισε με πανό αγάπης και στήριξης.

Οι οπαδοί της Ρόμα είναι κάθετα αντίθετοι με την ξαφνική απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο από τον σύλλογο. Η απόφαση που έλαβε η διοίκηση έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες από τον κόσμο της ομάδας και στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ελάς Βερόνα (2-1), το «Ολίμπικο» φώναζε επανειλημμένα το όνομα του Μουρίνιο καθώς ο αγώνας εξελισσόταν.

Μάλιστα πολλές ομάδες οπαδών εμφάνισαν στις κερκίδες πανό υποστήριξης στον Special One, ευχαριστώντας τον για την επιρροή που είχε στον σύλλογο τα τελευταία δυόμισι χρόνια. «Mou, ένας από εμάς», έγραφε ένα.

«Υπερασπίστηκες και εκπροσώπησες κάθε οπαδό της Ρόμα όπως λίγοι, θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες», ένα άλλο.

Ενώ το μεγαλύτερο, στην Curva Sud, ανέφερε: «Υπάρχουν μνήμες που δεν έχουν συμβόλαια: Οι αγώνες και τα χαμόγελα που μας χάρισες κάθε φορά που υπερασπίστηκες το Romanismo, θα σε σεβόμαστε για πάντα. Σε ευχαριστούμε Mister»!

More messages from the Roma fans to José Mourinho, spread all around the stadium.



"Memories don't have contracts. The smiles you gave us and everything you stood up for our Romanismo will always be respected. Thanks, Mister!" pic.twitter.com/kr5g5VWNpl