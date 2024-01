Τρέλα στην Ιταλία, πατέρας ποδοσφαιριστή χτύπησε αντίπαλο γκολκίπερ (vid)

Απίθανες καταστάσεις στη Serie C, πατέρας ποδοσφαιριστή μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Απόλυτη τρέλα στο τέλος του ματς της Τσεζένα με την Όλμπια. Παρά το 1-0 των «Μπιανκονέρι», ο πατέρας του φορ της Τσεζένα, Κρίστιαν Σπέντι εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, στοχεύοντας κατευθείαν στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Φίλιπο Ρινάλντι. Μάλιστα τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και αν δεν έμπαιναν παράγοντες στη μέση, τότε, η κατάσταση θα έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο λόγος της επίθεσης ήταν η διαμάχη του Αλβανού επιθετικού με τον Ιταλό γκολκίπερ. Η Τσεζένα εκτός από πρόστιμο κινδυνεύει και με αποκλεισμό της έδρας.

Chaos in Italy’s Serie C



The father of Cristian and Stiven Shpendi rushed onto the field and tried to punch the goalkeeper in the game between Cesena and Olbia.



pic.twitter.com/VLxJ0xRrXs