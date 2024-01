Ενίσχυση στην επιθετική γραμμή αναμένεται για την Ίντερ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού της Μπριζμ Τάτζον Μπουκάναν, για δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης χειμερινής της μεταγραφής φαίνεται να βρίσκεται η Ίντερ! Ο λόγος για τον Καναδό επιθετικό της Μπριζ, Τάτζον Μπουκάναν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες πλησιάζει όλο και περισσότερο στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο ομάδων έχουν μπει στην τελική ευθεία και το deal αναμένεται να κλείσει συνολικά στα δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα το φιξ ποσό θα ανέρχεται στα επτά εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που στη συμφωνία θα συμπεριλαμβάνεται κι ένα μπόνους επίτευξης στόχων ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Τη φετινή περίοδο ο 24χρονος έχει καταγράψει 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μπριζ με απολογισμό τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.

⚫️🔵🇨🇦 Inter will pay around €7m fixed fee for Tajon Buchanan plus add-ons — up to package close to €10m potential, final fee.



Inter and Club Brugge are locked in talks even today in order to get the deal done and 100% sealed this week, possibly within Wednesday. pic.twitter.com/buhPi4xrDP