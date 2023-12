Με αποκλεισμό από την Serie A θα τιμωρούνται οι ομάδες του πρωταθλήματος εφόσον αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην European Super League.

Η ιταλική ομοσπονδία προειδοποιεί με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα της Serie A τις ομάδες που σκέφτονται την European Super League!

Με επίσημη ανακοίνωση, η FIGC γνωστοποίησε την εναντίωση της από το εγχείρημα του Φλορεντίνο Πέρεθ, ανακοινώνοντας την τακτική που θα ακολουθήσει σε περίπτωση που κάποια ιταλική ομάδα θελήσει να συμμετάσχει στην Super League. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η ιταλική ομοσπονδία επίτρέπει στις ομάδες της να συμμετάσχουν μόνο στις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA και απειλεί με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα της Serie A, εάν κάποια ομάδα αποφασίσει να δηλώσει συμμετοχή στην Super League.

Μάλιστα, η ιταλική ομοσπονδία αναφέρει ότι ο αποκλεισμός από το πρωτάθλημα της Serie A θα έχει ισχύ από την επόμενη κιόλας σεζόν, προειδοποιώντας έτσι τις ομάδες του πρωταθλήματος.

