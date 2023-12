Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ίντερ έχει προφορική συμφωνία με τον Χένρικ Μκιταριάν για μονοετή επέκταση του συμβόλαιο του και με τον Πιότρ Ζιελίνσκι για να τον υπογράψει ως ελεύθερο από τον Γενάρη.

Η Ίντερ φέρεται να πηγαίνει για το «κόλπο γκρόσο» με βασικό χαφ της Νάπολι. Σύμφωνα με δημοσίευμα οι Νερατζούρι έχουν προφορική συμφωνία με τον Πιότρ Ζιελίνσκι, ο οποίος από 1η Ιανουαρίου μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με τους Παρτενοπέι και μπορεί να υπογράψει σε ομάδα της αρεσκείας του ως ελεύθερος ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο Πολωνός χαφ αναμένεται να βάλει την υπογραφή του με συμβόλαιο με τους Νερατζούρι για 3+1 χρόνια με ετήσιες απολαβές στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται οι υπογραφές να πέσουν την 1η Ιανουαρίου για την αποφυγή «εμπλοκής» στην υπόθεση.

O 29χρονος χαφ πήγε στους Ναπολιτάνους το 2016 και σε αυτή την επταετία έχει 51 συμμετοχές, 33 γκολ, 35 ασίστ και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο. Την τρέχουσα σεζόν έχει τρία γκολ και τρεις ασίστ σε 22 εμφανίσεις.

