Ο Στέφανο Πιόλι βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ισοπαλία με τη Σαλερνιτάνα και στο παιχνίδι της Μίλαν με τη Σασουόλο θα πάρει την τελευταία του ευκαιρία.

Το «γυαλί» ανάμεσα στη Μίλαν και τον Στέφανο Πιόλι έχει... ραγίσει. Οι Ροσονέρι «γκέλαραν» και στην έδρα της Σαλερνιτάνα (2-2), έμειναν στην τρίτη θέση και βρίσκονται στο -8 από την πρωτοπόρο Ίντερ, η οποία έχει και ματς λιγότερο. Οι εμφανίσεις της ομάδας είναι προβληματικές, μέχρι στιγμής έχουν βγει περίπου 30 τραυματισμοί σε ποδοσφαιριστές και η διοίκηση δεν είναι ικανοποιημένη.

Οι Μιλανέζοι εξέτασαν το ενδεχόμενη της άμεσης απομάκρυνσης του, όμως σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά εν τέλει αποφασίστηκε να πάρει τελευταία μια τελευταία ευκαιρία στον αγώνα με τη Σασουόλο το επόμενο Σάββατο (30/12). Μια απόφαση που πήραν κυρίως λόγω έλλειψης εναλλακτικών για να αναλάβουν την ομάδα.

