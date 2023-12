Το αστέρι της Νάπολι, Βίκτορ Οσιμέν, έδωσε μία από τις πιο απίστευτες ασίστ που θα δείτε όλη τη σεζόν στην αναμέτρηση της Serie A με την Κάλιαρι.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός της Νάπολι, Βίκτορ Οσιμέν, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Κάλιαρι και μοίρασε ασίστ στον Κβαραχτσιέλα για το 2-1 των «Παρτενοπέι» με εντυπωσιακό τρόπο!

Πιο συγκεκριμένα, στο 75ο λεπτό, αφού δέχθηκε την μπάλα από τον Ρασπαντόρι, κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος του, ζάλισε τους αντίπαλους αμυντικούς κρατώντας την στον έλεγχό του και με υπερπροσπάθεια έβγαλε την σέντρα από πλάγια θέση, με τον Κβαραχτσέλια να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα απ' την περιοχή που διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Δείτε την εντυπωσιακή του ενέργεια:

OSIMHEN WITH A SPECTACULAR ASSIST!



The game in Naples has come to life, with 3⃣ goals in 7⃣ minutes! pic.twitter.com/tYCrAE98sd