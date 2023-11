Ρούντι Γκαρσία: «Δεν φανταζόμουν να αποχαιρετώ με αυτό τον τρόπο τους οπαδούς της Νάπολι»

Ο Ρούντι Γκαρσία αποτελεί παρελθόν μετά από μια σύντομη θητεία στον πάγκο της Νάπολι και έσπευσε να την αποχαιρετήσει μέσα από μήνυμα στα social media.

Ο Ρούντι Γκαρσία τελικά δεν άντεξε το βάρος. Ο διάδοχος του Λουτσιάνο Σπαλέτι στην πρωταθλήτρια Ναπολι δεν μακροημέρευσε στον ιταλικό Νότο, με τις δυο πλευρές να προχωρούν στη λύση της συνεργασίας τους με... συνοπτικές διαδικασίες.

Η ήττα από την Έμπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε μια σύντομη σχέση γεμάτη προβλήματα, τι στιγμή που στο σύλλογο σήκωσαν άμεσα μανίκια για να ανακοινώσουν την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι.

Από την πλευρά του ο Ρούντι Γκαρσία έσπευσε να αποχαιρετήσει τη Νάπολι μετά τις ανακοινώσεις και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα και στο Champions League.

«Δεν φανταζόμουν να αποχαιρετήσω έτσι τους Ναπολιτάνους οπαδούς που στήριξαν την περιπέτειά μου από την πρώτη ημέρα.

Σε εκείνους, στους παίκτες και στα άτομα γύρω από την ομάδα θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια σε πρωτάθλημα και Champions League» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League.

RG pic.twitter.com/DQ50YvC6Ok