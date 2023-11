Μουρίνιο: «Ο Πέδρο θα μπορούσε να είναι και κολυμβητής, βουτάει φανταστικά»

Τον Πέδρο έβαλε στο στόχαστρό του ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι της ιταλικής πρωτεύουσας αποκαλώντας τον «κολυμβητή».

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πέταξε το «καρφί» του στον πρώην παίκτη του στην Τσέλσι, Πέδρο, μετά το ντέρμπι μεταξύ Λάτσιο και Ρόμα που έληξε χωρίς γκολ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κατηγόρησε τον Πέδρο για... βουτιές κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής (12/11).

«Ο Πέδρο είναι ένας φανταστικός παίκτης, αλλά θα μπορούσε να είναι και κολυμβητής γιατί ο τρόπος που βουτάει στην πισίνα είναι φανταστικός», είπε συγκεκριμένα ο «Special One».

Tο Derby della Capitale έληξε χωρίς γκολ, αλλά από πολλές απόψεις δεν απογοήτευσε. Υπήρχε πάθος κι ένταση, όπως θα περίμενε κανείς από ένα από τα πιο έντονα ντέρμπι της Ευρώπης, και δόθηκαν οκτώ κίτρινες κάρτες.

Μετά τον αγώνα, ο τεχνικός των «τζιαλορόσι» Ζοσέ Μουρίνιο,στόχευσε τον πρώην παίκτη του στην Τσέλσι Πέδρο, τονίζοντας πως έψαχνε την επαφή σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα για να εκμαιεύσει τα φάουλ.

Η Ρόμα είναι αυτή την στιγμή στην 7η θέση, τρεις βαθμούς έξω από την πρώτη τετράδα της Serie A, με τη Λάτσιο έναν ακόμη βαθμό πίσω στη 10η.

🗣️ José Mourinho: “Pedro is a fantastic player but he could also be a swimmer because the way he dives in the pool is fantastic.” 🤣 pic.twitter.com/tbywzCxBxJ