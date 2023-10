Viral έχει γίνει στα Social Media ένα video... εγκαινίων μιας τοιχογραφίας του Ντιέγκο Μαραντόνα στη Νάπολη με τους λάτρεις του Αργεντινού να τραγουδούν και να χρησιμοποιούν βεγγαλικά.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν η Νάπολη έχει έναν Θεό και αυτός είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Στην Santa Maria la Carita εγκαινιάστηκε μια νέα εντυπωσιακή τοιχογραφία του Pibe de Oro και στήθηκε ένα πάρτι από τους λάτρεις του Αργεντινού.

Τραγούδια δόνησαν την περιοχή, καπνογόνα έκαναν τη νύχτα - μέρα και πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό σε μια γιορτή στη μνήμη του πολυαγαπημένου τους Ντιεγκίτο. Η πρώτη τοιχογραφία του Μαραντόνα έκανε την εμφάνιση της το 1990, την χρονιά του θριάμβου της Νάπολι, στην οποία πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα και έκτοτε η πόλη έχει γεμίσει με μνημεία λατρείας του Αργεντινού θρύλου.

Napoli does it different 😂



Here’s how they inaugurated a new Maradona mural 🧨

pic.twitter.com/h9xPZSYy5F