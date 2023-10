Νέες πληροφορίες προέκυψαν σχετικά με το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Serie A, οι οποίες αναφέρουν πως ο Φατζόλι τζογάρισε πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε λίγους μήνες ενώ ήταν εκείνος που έβαλε... στο τρυπάκι και τους φίλους του, Τζανιόλο και Τονάλι.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», ο Νικολό Φατζόλι της Γιουβέντους, που αποκαλύφθηκε πως στοιχημάτιζε παράνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα και κινδυεύει με βαριά τιμωρία για τον λόγο αυτό, τζογάρισε περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγους μήνες.

Μάλιστα, ο 22χρονος Ιταλός μέσος της «μεγάλης κυρίας» φαίνεται πως είναι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εκείνος που έμπλεξε στο σκάνδαλο αυτό και τους Τονάλι και Τζανιόλο, με τους οποίους διατηρεί φιλικές σχέσεις.

Ο Φατζόλι είναι εκείνος που βοήθησε τους δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές να βρουν τα κατάλληλα στοιχηματικά πρακτορεία για να τοποθετούν τα στοιχήματά τους. Αυτοί χρησιμοποιούσαν παράνομες ιστοσελίδες, οι οποίες λειτοργούσαν παράλληλα με την νόμιμη αγορά.

