Χαμός στην Ιταλία: Και ο Ζαλέφσκι στο σκάνδαλο με τα παράνομα στοιχήματα!

Τεράστιες διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα στην Ιταλία, καθώς μετά τους Φατζόλι, Τονάλι και Τζανιόλο, φαίνεται πως μπλέκεται και ο Νίκολα Ζαλέφσκι της Ρόμα! Πενήντα ποδοσφαιριστές ακόμα έχει στα χέρια του ο Φαμπρίτσιο Κορόνα!

Σε σκάνδαλο μεγατόνων φαίνεται πως μετατρέπεται η υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού στην Ιταλία τις τελευταίες ώρες! Η αρχή έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν τα ιταλικά Μέσα αποκάλυψαν ότι ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, Νικολό Φατζόλι, μπλέκεται σε μια υπόθεση με παράνομα στοιχήματα.

Το θέμα ωστόσο φαίνεται πως είναι αρκετά μεγαλύτερο. Το απόγευμα της Πέμπτης, ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το θέμα, ο Φαμπρίτσιο Κορόνα, αποκάλυψε δύο ακόμα «βαριά» ονόματα του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τους Σάντρο Τονάλι και Νικολό Τζανιόλο., οι οποίοι αποχώρησαν εσπευσμένα από το στρατόπεδο της εθνικής τους ομάδας.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Κορόνα, ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που έπαιζε στοιχήματα, είναι ο Νίκολα Ζαλέφσκι της Ρόμα, με το όνομα του να προκύπτει από έρευνα που έκαναν οι αρχές του Τορίνο. Ο Πολωνός μάλιστα, φέρεται να πόνταρε παιχνίδια της Ρόμα, όπως έκανε και ο Τζανιόλο, όταν βρισκόταν στους «τζιαλορόσι»!

