Εκρηκτική ανάρτηση από τον Λαουτάρο Μαρτίνες για την babysitter που προσέλαβε και κατέληξε από ανίατη ασθένεια, κατηγορώντας την οικογένεια της κοπέλας ότι χρησιμοποιούν τον θάνατό της για χρήματα!

Την επικαιρότητα της Ιταλίας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ώρες ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αλλά όχι για αγωνιστικούς λόγους. Όπως έγινε γνωστό, o Αργεντινός κατηγορείται από την οικογένεια της babysitter που είχε προσλάβει για παράνομη απόλυση όταν έμαθε ότι η ατυχη γυναίκα έπασχε από μια ανίατη ασθένεια!

Η babysitter εργαζόταν για οκτώ μήνες για την οικογένεια Λαουτάρο, όμως τελικά σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ η σύμβασή της τερματίστηκε παράνομα όταν ο Αργεντινός έμαθε για την κατάσταση της υγείας της.

Μετά τον θάνατό της τον περασμένο Γενάρη οι συγγενείς προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, με το Δικαστήριο του Μιλάνου να διατάζει τον 26χρονο να αποζημιώσει την οικογένεια της κοπέλας. Η αντίδραση του Λαουτάρο ωστόσο ήταν... εκρηκτική, καθώς ο Αργεντινός αρνήθηκε τις κατηγορίες και πέρασε στην αντεπίθεση εναντιόν των συγγενών της άτυχης γυναίκας.

«Είχα επιλέξει να κρατήσω τη σιωπή μου ως ένδειξη σεβασμού, αλλά δεν πρόκειται να αφήσω την οικογένειά μου να συκοφαντηθεί. Προσλάβαμε έναν άνθρωπο που ήταν ήδη άρρωστος, την μακροχρόνια φίλη μας. Κάναμε πολλά για εκείνη και την οικογένειά της, πληρώσαμε για ταξίδια, βοηθήσαμε να βρούμε νοσοκομειακό κρεβάτι και βοηθήσαμε στη θεραπεία.

Έπρεπε επίσης, να βοηθήσουμε την οικογένεια, που έπρεπε να πείσουμε να έρθουν να βοηθήσουν την κόρη τους, ενώ πέθαινε. Η οικογένεια, ενώ η κόρη τους πέθαινε, προσπάθησε να βγάλει χρήματα από εμάς, προσπάθησε να επωφεληθεί από την κατάσταση και μετά τον θάνατο.

Τους προσφέραμε μεγάλη βοήθεια όταν είχαν ανάγκη και τώρα προσπαθούν να μας συκοφαντήσουν; Τι είδους άνθρωποι είστε εσείς που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον θάνατο ενός παιδιού για να πάρετε χρήματα;» ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media.

