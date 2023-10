Ιδιοκτήτης Γιουβέντους: «Εμπιστευόμαστε και υπολογίζουμε τον Αλέγκρι»

Ψήφο εμπιστοσύνης στον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έδωσε σημαντικός αξιωματούχος της Γιουβέντους.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δέχεται δριμεία κριτική και φέτος όμως απολαμβάνει την στήριξη των διοικούντων τη Γιουβέντους.

«Έχουμε 83 τρόπαια εδώ, τα 82 που κατακτήθηκαν με την οικογένειά μου. Υπάρχει ένα σπουδαίο παρελθόν εδώ, αλλά και ένα σπουδαίο παρόν και ένα σπουδαίο μέλλον. Ο προπονητής μας έχει συμβάλει σε πολλές επιτυχίες, οι οποίες ελπίζουμε να συνεχιστούν. Πάντα νιώθαμε μια αίσθηση ευθύνης απέναντι στους φιλάθλους, η δέσμευση από την πλευρά μας ήταν πάντα εκεί και αυτό θα είναι πάντα έτσι. Η ελπίδα είναι να μοιραστούμε μαζί όλες τις θετικές πτυχές, βοηθώντας παράλληλα ολόκληρη τη χώρα να αναπτυχθεί», δήλωσε ο Ελκάν -Αμερικανός απόγονος της οικογένειας Ανιέλι- στηρίζοντας ανοιχτά τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Η Γιουβέντους απέχει μόνο τέσσερις βαθμούς από την κορυφή της Serie A μέχρι στιγμής φέτος, αλλά δεν έχει κερδίσει το πρωτάθλημα από τότε που το σερί των εννέα κατακτήσεων έλαβε τέλος το 2020. Ο Αλέγκρι κέρδισε τα τέσσερα από αυτά τα εννέα, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ως επικεφαλής μέχρι το 2019, αλλά οι επιτυχίες ήταν δύσκολο να έρθουν μετά την επιστροφή του το 2021 και η Γιούβε τερμάτισε 7η την περασμένη σεζόν μετά την αφαίρεση 10 βαθμών.

