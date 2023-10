On fire βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες ο Ρομέλου Λουκάκου. Σκοράρει ασταμάτητα ο Βέλγος φορ υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο.

«Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι. Πολλοί μιλάνε και λένε διάφορα για εμένα, αλλά εγώ προτιμώ να μιλάω στο γήπεδο. Με τον Μουρίνιο έχουμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ξέρει την οικογένεια μου. Είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ, όπως και εκείνος εμένα». Λόγια του Ρομέλου Λουκάκου μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρόμα με την Κάλιαρι.

Οι «τζιαλορόσι» δείχνουν να βρίσκουν πατήματα και ρυθμό, καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν εκτός έδρας με 4-1, φτάνοντας έτσι στην τρίτη συνεχόμενη νίκη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. MVP σε όλες αυτές τις νίκες; Ο Ρομέλου Λουκάκου.

Ο Βέλγος επιθετικός που επέστρεψε στην Ιταλία, δείχνει να έχει βρει και πάλι τον παλιό καλό του εαυτό. Παρότι ξεκίνησε τη σεζόν... αργοπορημένα, ο 31χρονος έχει βρει ρυθμό και σκοράρει. Σε οκτώ αναμετρήσεις που έχει δώσει το «παρών» φέτος, ο Λουκάκου έχει καταφέρει να σκοράρει επτά φορές. Το πιο ενθαρρυντικό ωστόσο, είναι η ίδια η εικόνα που παρουσιάζει ο Βέλγος σε αυτά τα παιχνίδια με τη Ρόμα.

Seven goals in eight games for Romelu Lukaku.



He’s making himself at home with Roma 💥 pic.twitter.com/5s7bbEpmah October 8, 2023

Ο 31χρονος μοιάζει να έχει αφήσει πίσω του τα όσα έχουν συμβεί την τελευταία διετία, σε Τσέλσι και Ίντερ, με τη φυσική του κατάσταση να βρίσκεται επίσης σε εξαιρετικό επίπεδο, κάτι που επαληθεύεται στο χορτάρι.

«Δεν είναι ηγέτης μόνο στο γήπεδο. Μας δίνει και αυτό το κάτι παραπάνω στον συναισθηματικό τομέα. Έχει την εμπειρία και την πείνα να κερδίσει», δήλωσε ο Μουρίνιο που φαίνεται ότι έχει καταφέρει να βρει το... κουμπί του Βέλγου killer.

🇧🇪✨ Romelu Lukaku is shining under Mourinho at AS Roma… 8 games, 7 goal.



Mourinho this week: "He's not only a leader in technical terms, he also gives us something emotionally. He’s got experience and the hunger to win." 🤩 pic.twitter.com/arKOzNdh35 — EuroFoot (@eurofootcom) October 8, 2023

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στατιστικό που αποδεικνύει ότι ο Λουκάκου απολαμβάνει και πάλι το ποδόσφαιρο, είναι το γεγονός ότι ο Βέλγος σκοράρει ένα γκολ ανά 87 λεπτά φέτος με τη Ρόμα. Πρόκειται για το καλύτερο goal ratio της καριέρας του, από την ημέρα που έπαιξε για πρώτη φορά σε top-5 πρωτάθλημα της Ευρώπης.

87 - Romelu #Lukaku has an average mins/goal ratio of one goal every 87 minutes played for AS Roma 23/24: this is his best career seasonal mins/goal ratio since he played in the Big-5 European Leagues (2011/12) - considering all competitions. Impact. pic.twitter.com/blXLb206Ts — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 9, 2023