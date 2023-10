Τα βλέμματα έκλεψε για ακόμα μια φορά η νέα special edition εμφάνιση της Νάπολι, αφιερωμένη στο Halloween.

Οι περισσότερες ομάδες βγάζουν τις εμφανίσεις τους πριν την αρχή της σεζόν. Η Νάπολι όμως παίζει... μπάλα στο συγκεκριμένο κομμάτι καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου! Οι Παρτενοπέι συνέχισαν τη συνήθειά τους και παρουσιάσαν τη νέα φθινοπωρινή τους φανέλα, εμπνευσμένη από το Halloween, τις απόκριες της Αμερικής στο τέλος του Οκτωβρίου.

Σε αυτή κυριαρχούν το μαύρο χρώμα και οι νεκροκεφαλές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό look. Πάντως όσο ιδιαίτερη είναι η νέα εμφάνιση, άλλο τόσο... τσιμπημένη είναι, αφού στο επίσημο site της Νάπολι κανείς μπορεί να αγοράσει την απλή της έκδοση (χωρίς επιπλέον τύπωμα ονόματος, αριθμού ή διοργάνωσης) στα... 150 ευρώ!

💀 Skulls of Naples.



✨ Another chapter of the New 3ra is now available.



Presenting the special edition Halloween game, which is on sale now on the SSC Napoli webstore and eBay marketplace:

🛒 : https://t.co/XmWZkZAf3t

📦 : https://t.co/7L8Zx5DXNy pic.twitter.com/EqM9mOZxva