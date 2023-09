Στον απόηχο της νέας επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ζει η Αρμενία, με τον Χένρικ Μιχιταριάν να ξεσπά επί του θέματος σε ανάρτησή του στα social media.

Στρατιωτική ένταση εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ η οποία κατοικείται κυρίως από Αρμένιους αλλά διεκδικείται από το Αζερμπαϊτζάν.

Την Τρίτη (19/09) μάλιστα, οι Αζέροι επιτέθηκαν για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, προκαλώντας τον θάνατο 5 αμάχων και των τραυματισμό 80 ακόμη ατόμων.

Ο ίσως πιο επιφανής Αρμένιος, Χένρικ Μιχιταριάν, πήρε θέση επί του ζητήματος και με ανάρτησή του στο X επιτέθηκε σφόδρα στο Αζερμπαϊτζάν και τη στρατιωτική του συμπεριφορά.

120,000 civilians including 30,000 children in Nagorno Karabakh are under military attack.



Azerbaijan has restarted war against Nagorno Karabakh, shelling civilians and civilian infrastructure after 9 months of deliberate blockade, famine and denial of humanitarian access.

As… pic.twitter.com/wkYsr1lQf0