Εντυπωσιακά κορεό με... μπόλικη καζούρα ετοίμασαν οι οπαδοί των Ίντερ και Μίλαν, στα οποία αναγράφονταν: «Βγήκατε από τους υπονόμους» - «Τσίρκο Ίντερ».

Το Ίντερ - Μίλαν είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά ποδοσφαιρικά ντέρμπι παγκοσμίως, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να ετοιμάζουν εντυπωσιακά κορεό λίγο πριν τη σέντρα του «Derby della Madonnina».

Στο σημερινό (16/9) παραδοσιακό ντέρμπι του Μιλάνου, οι φίλοι των δύο ομάδων έκαναν «ειδικές» αφιέρωσεις στα κορεό τους, με αυτούς των Ροσονέρι να αναγράφουν «Τσίρκο Ίντερ» και τους αντίστοιχους των Νερατζούρι «Βγήκατε από τους υπονόμους».

🤩 Incredible scenes at the Meazza right now! #InterMilan #DerbyDellaMadonnina #DerbyMilano pic.twitter.com/1CCur7pMAQ