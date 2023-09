Μανδάς: «Ο Σάρι και ο προπονητής τερματοφυλάκων της Λάτσιο μου είπαν να μείνω»

O Χρήστος Μανδάς παρουσιάστηκε από τη Λάτσιο σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον άλλων ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό και τόνισε πως δεν έφυγε δανεικός μετά από απόφαση του Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο αθλητικός διευθυντής της Λάτσιο, Άντζελο Φαμπιάνι, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των Ρωμαίων, Λουίτζι Σέπε, Ματέο Γκεντουζί και Χρήστο Μανδά. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ενδιαφέρον που είχαν εκφράσει γι' αυτόν άλλες ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκαθάρισε πως οι Λατσιάλι ήταν η πρώτη του επιλογή και ανέφερε πως δεν έφυγε δανεικός μετά από απόφαση του Μαουρίτσιο Σάρι και του προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας του.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε έναν μεγάλο σύλλογο και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Είναι ωραίο να δουλεύω με τον Ιβάν Πρόβεντελ και τον Λουίτζι Σέπε.

Από τους τερματοφύλακες του παρελθόντος η αναφορά μου είναι στον Μπουφόν. Μπορώ να παίξω πολύ καλά με τα πόδια μου Ξέρω ότι είμαι σε μια μεγάλη ομάδα σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια και τίτλους.

Τόσο ο προπονητής όσο και ο προπονητής τερματοφυλάκων μου είπαν να μείνω, αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δόθηκε. Κάθε μέρα βλέπω ότι βελτιώνομαι όλο και περισσότερο. Κάθε μέρα βλέπω μια συνεχή βελτίωση με όλες τις προπονήσεις που κάνουμε. Είμαι εδώ για να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Η περσινή ήταν πολύ καλή για μένα, είχα προτάσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Όταν άκουσα για τη Λάτσιο δεν έλαβα υπόψιν άλλες επιλογές.

Ήθελα να είμαι εδώ αμέσως για να προσαρμοστώ και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό αμέσως. Η διαφορά είναι ότι τώρα που είμαι μέσα βλέπω ότι ο σύλλογος είναι ακόμα μεγαλύτερος από ότι τον έβλεπα από έξω. Τώρα που είμαι εδώ θα συμβάλω στην ανάπτυξη της ομάδας και στην προσωπική μου ανάπτυξη», ανέφερε ο 21χρονος γκολκίπερ.

🎙️ Mandas: “Sarri e il suo staff mi hanno dimostrato subito la volontà di farmi rimanere, devo lavorare per ripagarli di questa opportunità. Miglioro ogni giorno. Lo scorso anno per me è stato ottimo e avevo ricevuto numerose offerte ma, quando è arrivata la Lazio, ho accettato” pic.twitter.com/iWqhwmuPMA