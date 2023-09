Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουβέντους έχει στα άμεσα σχέδιά της την ανανέωση του συμβολαίου του Αντριέν Ραμπιό.

Για άλλο ένα καλοκαίρι ο Αντριέν Ραμπιό έφτασε κοντά στην αποχώρησή του από την Γιουβέντους, ωστόσο τελικά έβαλε την υπογραφή του σε νέο μονοετές συμβόλαιο στο τέλος του Ιουνίου κι έτσι έμεινε στην ιταλική ομάδα.

Όμως, αυτό δεν φαίνεται να είναι αρκετό στους «μπιανκονέρι», που για να μην βρεθούν στην ίδια κατάσταση και το καλοκαίρι του 2024 σκοπεύουν να ξεκινήσουν συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον 28χρονο Γάλλο κεντρικό μέσο, όπως ενημέρωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Juventus are planning to discuss with Adrien Rabiot on new contract in the next months. Current deal expires in less than one year, June 2024 ⚪️⚫️🇫🇷



Rabiot accepted to stay despite many proposals but Juve plan to discuss new contract as soon as possible. pic.twitter.com/YZ4awn1hF1