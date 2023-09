Απίστευτη ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι φίλοι της Ρόμα στο παιχνίδι με τη Μίλαν, καλωσορίζοντας τον Ρομέλου Λουκάκου στην ομάδα.

Η Ρώμη λατρεύει τους ήρωές της πριν καν γίνουν... ήρωες, και οι οπαδοί της Ρόμα το απέδειξαν! Ο Λουκάκου είναι και επίσημα παίκτης τους και οι Τζαλορόσι στο πρώτο παιχνίδι μετά την υπογραφή του - το ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν - έκαναν τη μέρα... νύχτα.

Με καπνογόνα, βεγγαλικά και φοβερά πανό καλωσόρισαν τον Βέλγο φορ στην ομάδα τους!

🔴🟡 Crazy welcome by AS Roma for Romelu Lukaku! He's just been presented at Stadio Olimpico before the game vs Milan.



He's on the bench for the game. 🇧🇪✨pic.twitter.com/u3QFpEEfNH