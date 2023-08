Ο Ρομέλου Λουκάκου έφτασε στη Ρώμη για να υπογράψει στη Ρόμα και γνώρισε την αποθέωση στο αεροδρόμιο από περίπου 5.000 οπαδούς.

Η Ρόμα είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια πολύ σημαντική μεταγραφή, με την τυπική ολοκλήρωση του δανεισμού του Ρομέλου Λουκάκου από την Τσέλσι. Το ιδιωτικό αεροπλάνο του μεγαλομετόχου του κλαμπ, Νταν Φρέντκιν, που μετέφερε τον θηριώδη σέντερ φορ προσγειώθηκε στη Ρώμη προσγειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/8) και αποθεώθηκε από περίπου 5.000 οπαδούς των Τζιαλορόσι που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο.

Το «deal» των Ρωμαίων με την Τσέλσι είναι για μονοετή δανεισμό, με ενοίκιο πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απολαβές στο συμβόλαιο του Βέλγου επιθετικού θα είναι στα 7,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους. Την προηγούμενη σεζόν ο Big Rom μέτρησε 37 εμφανίσεις με την φανέλα της Ίντερ, με 14 γκολ και επτά ασίστ.

Θυμίζουμε πως ο Λουκάκου είχε συνεργαστεί με τον τεχνικό της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, τόσο στην Τσέλσι όσο και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨 Romelu Lukaku has arrived in Italy to complete his move to AS Roma!



(Source: @SportItalia) pic.twitter.com/lvdWcurAkK