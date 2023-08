Οπαδοί της Γιουβέντους για Λουκάκου: «Έχουμε τερματοφύλακα, κάτσε στο Μιλάνο»

Ο Ρόμελου Λουκάκου βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Γιουβέντους, ωστόσο οι οργανωμένοι οπαδοί της προσπαθούν να αποτρέψουν απόκτησή του.

Η Γιουβέντους έχει στο «στόχαστρό» της τον Ρομέλου Λουκάκου, ωστόσο οι οργανωμένοι οπαδοί της προσπαθούν να αποτρέψουν την ολοκλήρωση του deal.

Οι «Ultras» των Μπιανκονέρι κάπως έτσι σήκωσαν ένα πανό έξω από το Allianz Stadium το οποίο έγραφε «Λουκάκου κάτσε στο Μιλάνο, έχουμε τερματοφύλακα». Ο λόγος; Έτσι αποκαλούν οι οπαδοί της Γιούβε τον Βέλφο φορ: Τερματοφύλακα. Η αιτία είναι ότι αρκετές φορές απέκρουσε άθελά του την μπάλα σε μεγάλες ευκαιρίες της Ίντερ, με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν τερματοφύλακας ή αντίπαλος αμυντικός.

🚨 Juventus fans on the pitch chanting: 🗣️ "WE DON'T WANT LUKAKU" (Source: @ForzaJuveEN ) pic.twitter.com/pPSTQzhWsp

Μετά το φινάλε του φιλικού αγώνα μεταξύ της Γιουβέντους και της ομάδας νέων της, οι φίλαθλοί της μπήκαν στην αγωνιστικό χώρο και με συνθήματα τόνισαν πως δεν θέλουν τον Λουκάκου στη Γηραιά Κυρία.

🗣️ Juventus ultras with a message for Romelu Lukaku: “Lukaku stay in Milano. We already have a second goalkeeper.” 📃❌ pic.twitter.com/gx5Akvml54