Στην Ιταλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάμουελ Τσουκουέζε, καθώς η Μίλαν κατέληξε σε deal με τη Βιγιαρεάλ για τη μεταγραφή του αντί του ποσού των 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακάθεκτη συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση η Μίλαν, η οποία ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμα ένα δυνατό «χαρτί» στον ρόστερ της. Ο λόγος για τον Σάμουελ Τσουκουέζε, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει πως οι Ροσονέρι έχουν κλείσει το deal με τη Βιγιαρεάλ για την υπογραφή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα φιξ ποσό της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα οκτώ εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο Νιγηριανός εξτρέμ θα βάλει την υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028, ετοιμάζοντας πλέον βαλίτσες για την Ιταλία και το Μιλάνο.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί στα ραντάρ των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης, όμως τελικά η Serie Α θα είναι ο επόμενος προορισμός του 24χρονου που την προηγούμενη σεζόν κατέγραψε 13 γκολ και 11 ασίστ με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ.

