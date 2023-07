Ανανέωσε με την Γιουβέντους μέχρι το 2027 ο Μιρέτι

Η Γιουβέντους επιβράβρευσε τον Φάμπιο Μιρέτι με νέο συμβόλαιο το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Φάμπιο Μιρέτι έδωσε αρκετές λύσεις πέρυσι όταν η Γιουβέντους τον είχε ανάγκη λόγω των αρκετών τραυματισμών κι έτσι σταδιακά κέρδισε και μία θέση στην ενδεκάδα της. Οι «μπιανκονέρι» αποφάσισαν να τον επιβραβεύσουν για την εξαιρετική του αυτή παρουσία μ' ένα νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Τορίνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 19χρονος Ιταλός κεντρικός μέσος πραγματοποίησε 40 συμμετοχές με την φανέλα της Γιουβέντους, δίνοντας και τρεις ασίστ στα συνολικά 1.832 λεπτά που αγωνίστηκε.

✍️ 𝗠𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗜 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣



Fabio signs an extension to his stay in ⚪⚫!