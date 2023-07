Η Ίντερ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του ελεύθερου Χουάν Κουαδράδο, με τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Νερατζούρι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο ενός έτους με τον 35χρονο Κολομβιανό μέσο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά και την αποχώρηση του από τους Μπιανκονέρι.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κουαδράδο κατέγραψε 31 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα, σκόραρε ένα γκολ ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ.

