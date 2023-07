Η Ίντερ ανακοίνωσε το «διαζύγιο» της με τον Σαμίρ Χαντάνοβιτς, ο οποίος αποχωρεί από τους Νερατζούρι έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας του στο Μιλάνο.

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί από την Ίντερ ο Σαμίρ Χαντάνοβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν με τη φανέλα των Νερατζούρι από το 2012.

Αυτή η απόφαση έβαλες τέλος στα σενάρια περί ανανέωσης του συμβολαίου του Σλοβένου τερματοφύλακα με την Ίντερ, ο οποίος στα 11 χρόνια παρουσίας του στο Μιλάνο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, δύο κύπελλα και δύο σούπερ καπ. Επιπλέον θα μείνει στην ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος ξένος, πίσω από τον Χαβιέρ Ζανέτι, με τις περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της.

Η Ίντερ αναμένεται να βγει στο μεταγραφικό παζάρι καθώς είναι πιθανό να χάσει στη θέση του τερματοφύλακα και τον ο Αντρέ Ονανά, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ.

🕘 40,894 minutes played

🏟️ 455 appearances

🏆 5 trophies



So many memories together, Samir 🥹🖤💙 #ForzaInter