Όπως αναφέρει η «Corriere Dello Sport», η Γιουβέντους αναμένεται να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων τη νέα σεζόν σε συνέπεια της τιμωρίας της UEFA, η οποία θα γίνει επίσημη στις αρχές της εβδομάδας.

Το τίμημα του σκανδάλου Plusvalenza ετοιμάζεται να πληρώσει η Γιουβέντους, μένοντας εκτός Ευρώπης την προσεχή σεζόν στο πλαίσιο της συμφωνίας που σύναψε με την UEFA.

Οι Μπιανκονέρι δέχθηκαν ισχυρό πρέσινγκ από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία μετά το πόρισμα της ανεξάρτητης έρευνας που επιβάρυνε τη θέση τους, βάσει του οποίου οι παραβιάσεις που εντοπίστηκαν στους ισολογισμούς της επηρέασαν και το ύψος του ποσού που κλήθηκε να πληρώσει ως διακανονισμό στην UEFA τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Έτσι, όπως είχε αναφέρει τον Ιούνιο το «Tuttosport» και επιβεβαίωσε η «Corriere Dello Sport», η Γηραιά Κυρία θα αποδεχθεί «χαριστικά» την ποινή αποκλεισμού ενός χρόνου δίχως να απευθυνθεί στο CAS, θυσιάζοντας μια θέση στο Conference League προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να χαθεί ενδεχόμενη συμμετοχή στο Champions League από τη σεζόν 2024/25.

Η επίσημη απόφαση σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα θα ανακοινωθεί στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.

Πλέον, τη θέση της Γιουβέντους στα play-offs του Conference League αναμένεται να πάρει η Φιορεντίνα, μια εξέλιξη που θα φέρει τους Βιόλα στο γκρουπ των αδύναμων και θα προβιβάσει την Άστον Βίλα στο γκρουπ των ισχυρών, εκεί που θα βρεθεί και ο ΠΑΟΚ αν φυσικά περάσει από τον 2ο και τον 3ο προκριματικό γύρο του θεσμού.

Juventus will NOT play the Europa Conference League!



- Fiorentina will enter the Play-off round instead



- Aston Villa are moved to the seeded side of the draw



- Juventus will play European competitions in 2024/25 pic.twitter.com/Pp9M0Nmtas