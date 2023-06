Ο Αντριέν Ραμπιό υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου στη Γιουβέντους παρά τις «σειρήνες» από το Μάντσεστερ.

Το συμβόλαιο του 28χρονου Αντριέν Ραμπιό με τη Γιουβέντους εξέπνευσε στο τέλος του μήνα, με αποτέλεσμα να υπάρξει επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για πιθανή ελεύθερη μεταγραφή του.

Όμως ο Γάλλος επέλεξε να παραμείνει στους «Μπιανκονέρι» για έναν ακόμη χρόνο, σε μια... κόπια του περασμένου καλοκαιριού, όταν ο έφτασε κοντά στο «Όλντ Τράφορντ», αλλά δεν κατάφερε να συμφωνήσει σε προσωπικούς όρους με την ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο Ραμπιό έχει καλές σχέσεις με τον προπονητή της Γιούβε Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας την περασμένη σεζόν. Ήρθε στη Γιουβέντους από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2019 και είχε 32 συμμετοχές στη Serie A την περίοδο 2022/23, πετυχαίνοντας 8 γκολ.

Official, confirmed. Adrien Rabiot stays at Juventus as he signed new short term deal valid until June 2024. ⚪️⚫️ #Juve



Contract sealed and completed. pic.twitter.com/M3Zo7zpXlm