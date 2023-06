Η Γιουβέντους έστειλε επιστολή σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, τις οποίες ενημέρωσε πως αποχωρεί από το project της European Super League.

Ακόμα ένα κομμάτι βγήκε από το «παζλ» της... διαβόητης European Super League. Η Γιουβέντους ήταν εκ των «ιδρυτικών» στελεχών του project, όμως αποφάσισε να κάνει... πίσω και έχει ξεκινήσει ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη Relevo οι Μπιανκονέρι έστειλαν επιστολές στα άλλα «κεφάλια» της European Super League, τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, τις οποίες ενημέρωσαν για την οριστική απόφαση τους. Οι δυο «γίγαντες» του ισπανικου ποδοσφαίρου παραμένουν οι μοναδικές ομάδες που δεν δείχνουν μεταμέλεια σε σχέση με άλλα ιδρυτικά μέλη της ESL.

Πρόσφατα η European Super League κέρδισε την έφεση σχετικά με τη δυνατότητα των FIFA και UEFA να επιβάλλουν κυρώσεις στους συλλόγους που ανήκουν ήδη σε αυτή και σε αυτούς που θα ενταχθούν στο μέλλον.

