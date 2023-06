Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Λάτσιο ο Ίγκλι Τάρε, ο οποίος υπηρέτησε τους Ρωμαίους τα τελευταία 15 χρόνια.

Τέλος από τη Λάτσιο και τη θέση του τεχνικού διευθυντή αποτελεί ο Ίγκλι Τάρε, ο οποίος βρισκόταν εκεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο άλλοτε επιθετικός των Λατσιάλι ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει τη συνεργασία του με την ομάδα, με τα ιταλικά δημοσιέυματα να κάνουν λόγο για ρήξη στη σχέση του με τον προπονητή του συλλόγου Μαουρίτσιο Σάρι.

«Η απόφαση ελήφθη πριν από λίγο καιρό, αλλά ήθελα να αφήσω τη Λάτσιο στο Champions League, γνωρίζοντας ότι έχω χτίσει μια ισχυρή ομάδα, με εξαιρετικούς παίκτες έτοιμους να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την ευκαιρία και τους οπαδούς, που μπήκαν στην καρδιά μου».



«Ήταν μια μακρά και έντονη περιπέτεια φτιαγμένη από χαρές, ήττες και τρόπαια. Δεν θα σταματήσω ποτέ να ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον σύλλογο, τους παίκτες, το προσωπικό και όλους όσους ήταν κοντά μου σε αυτό το ταξίδι. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ ιδιαίτερα στην οικογένειά μου που παρέμεινε πάντα δίπλα μου».

«Μια σημαντική ευκαιρία που είχα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής και που δεν θα ξεχάσω ποτέ, παίρνοντας μαζί μου κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού. Με την ελπίδα ότι ο καθένας από εσάς θα συνεχίσει, με το ίδιο πάθος που είχα εγώ, να φυλάει ζηλότυπα αυτή την όμορφη πραγματικότητα. Πάντα φόρτσα Λάτσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο TG1 ο Ίγκλι Τάρε.

