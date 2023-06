Η Μίλαν τίμησε τον σπουδαίο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά το τελευταίο ματς της σεζόν με τον Σουηδό να λέει «αντίο» στο ποδόσφαιρο και να μάς χαρίζει μία ακόμα από τις γνωστές του ατάκες.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε την Κυριακή την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο μετά τη νίκη της Μίλαν με 3-1 επί της Βερόνα στο Σαν Σίρο. Η απόφασή του ήταν αναπάντεχη καθώς, παρά την ηλικία και τους τραυματισμούς του τη φετινή σεζόν, αναμενόταν να συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν. Μάλιστα, είχε συνδεθεί τη Μόντσα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και του Αντριάνο Γκαλιάνι.Κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας ομιλίας του στο Σαν Σίρο, ο Ίμπρα αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των φιλοξενούμενων. Ήταν ακριβώς στην αρχή, πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του. Ο Ίμπρα άκουσε τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από το τρίτο διάζωμα και αμέσως αντέδρασε, δείχνοντας τους οπαδούς της Βερόνα. «Συνεχίστε να γιουχάρετε, ότι με βλέπετε είναι η μεγαλύτερη στιγμή της σεζόν σας», τούς είπε στο γνωστό του ύφος.

Εδώ το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Zlatan Ibrahimovic to Verona fans booing him:



“Keep booing. This is the biggest moment in your year seeing me”.



Classic Zlatan 😂😂 pic.twitter.com/09F9hgXxjc