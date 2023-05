Σπουδαία πρωτοβουλία της Curva Sud της Μίλαν που αποφάσισε να μην ταξιδέψει για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Γιουβέντους λόγω της τιμής των εισιτηρίων και να βοηθήσει την πληγείσα απ' τις πλημμύρες περιοχή της Εμίλια-Ρομάνα!

Αξιέπαινη πρωτοβουλία της οργανωμένης οπαδικής βάσης της Μίλαν που αποφάσισε να μην ταξιδέψει στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γιουβέντους (28.05) και, αντί να δαπανήσει 80 ευρώ ανά εισιτήριο, να αφιερώσει τις προσπάθειές της για να βοηθήσει την πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή της Εμίλια-Ρομάνα.

Οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή 14 ανθρώπων ενώ προκάλεσαν το ξέσπασμα περισσότερων από 20 ποταμών, στέλνοντας το νερό καταιγιστικά μέσα στις πόλεις και βυθίζοντας χιλιάδες στρέμματα ιδιαίτερα εύφορης γεωργικής γης, καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες.

Η πράξη των υποστηρικτών των «ροσονέρι» είχε ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν το ματς με τη «Βέκια Σινιόρα» και έτσι κατάφεραν να συγκεντρώσουν με επιτυχία μια σημαντική ποσότητα προμηθειών. Περισσότεροι από 200 οπαδοί ξεκίνησαν ένα ταξίδι στην πληγείσα περιοχή, με στόχο να παραδώσουν προσωπικά τις προμήθειες και να παράσχουν βοήθεια στους δήμους: Solarolo, Forlì, Faenza, Sant'Agata Sul Saterno και Villafranca.

Οι προσπάθειές τους περιλάμβαναν σωματική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης της λάσπης, της τακτοποίησης και του καθαρισμού σπιτιών ιδιωτών, αθλητικών κέντρων και μικρών επιχειρήσεων που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κατεστραμένες.

I was asked if all Ultras are violent hooligans to which I replied ‘NO.’ The Milan Curva Sud Ultras are boycotting the Juventus v Milan game because of the 80 Euros ticket price. Instead they are helping the flood victims in Emilia Romagna by paying for supplies and distributing. pic.twitter.com/bUt4HSzRQX