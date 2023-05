Έξαλλος οπαδός της Γιουβέντους έκανε «επικριτικό» σχόλιο σε ανάρτηση του Άνχελ Ντι Μαρία και ο Αργεντινός σταρ μαζί με την σύζυγο του απάντησαν... αναλόγως.

Η Γιουβέντους διανύει μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα και δύσκολες στιγμές. Τελευταίο «χτύπημα» για τους Μπιανκονέρι ήταν η αφαίρεση δέκα βαθμών, ύστερα από την οποία βγήκαν από την τετράδα και έφτασαν στην έβδομη θέση.

Ένας έξαλλος οπαδός της Μεγάλης Κυρίας εξέφρασε τον εκνευρισμό του σε ανάρτηση του Άνχελ Ντι Μαρία στο Instagram. Σε σχόλιο του ανέφερε πως τόσο αυτός όσο και ο Παρέδες δεν ενδιαφέρονται για τη Γιουβέντους, παίρνουν μόνο τον μισθό τους και δεν αξίζουν να φορούν την φανέλα του συλλόγου.

Ο Αργεντινός εξτρέμ απάντησε αναλόγως γράφοντας: «Αυτός που δεν αξίζει την φανέλα είσαι εσύ. Η ομάδα και οι παίκτες είναι μαζί 100%, μέχρι το τέλος. Αυτό που κάνεις είναι να δείχνεις ότι είσαι με τη Γιουβέντους μόνο στις καλές στιγμές και όχι στις κακές στιγμές. Σου στέλνω ένα μεγάλο αντίο. Είμαι καλά μέχρι το τέλος, όχι σαν εσένα».

Από την πλευρά της η η σύζυγος του Ντι Μαρία, Χορχελίνα Καρντόσο, υπερασπίστηκε τον 35χρονο σταρ σχολιάζοντας: «Δεν είναι αυτός που προετοιμάζει την ομάδα, δεν είναι ο προπονητής, δεν είναι αυτός που προτιμά να παίζει πίσω. Σκάσε, είσαι ανόητος ή πληρώνεσαι γι' αυτό;».

