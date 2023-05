Παίκτες και προπονητής τα... άκουσαν από τους οργανωμένους της Μίλαν μετά τη νέα ήττα από τη Σπέτσια, η οποία κινδυνεύει να τινάξει τη σεζόν των Ροσονέρι στον αέρα!

Οι τελευταίες ημέρες αποδεικνύονται καταστροφικές για τη σεζόν της Μίλαν με τις απανωτές ήττες από Ίντερ και Σπέτσια να έχουν θέση σε κίνδυνο τόσο την παρουσία της στον τελικό του Champions League, όσο και την συμμετοχή της στη διοργάνωση την επόμενη σεζόν.

Η ατμόσφαιρα μάλιστα έγινε ακόμα πιο βαριά για τους Ροσονέρι στο τέλος του αγώνα με την ομάδα του Δημήτρη Νικολάου, όταν ποδοσφαιριστές και Στέφανο Πιόλι τα άκουσαν... παρέα από τους οργανωμένους.

Οι ultras των Ιταλών δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι από την εμφάνιση της ομάδας τους και τα έχωσαν σε έντονο ύφος προς τους Ροσονέρι, οι οποίοι απλώς άκουγαν σκυθρωποί και με σκυμμένο το κεφάλι.

Milan ultras having a word with the team after their defeat to Spezia earlier 😳



Thoughts on this? pic.twitter.com/HBU3NmB6V8