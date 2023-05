Ο Ισμαέλ Μπενασέρ τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος του πρώτου ημιτελικού του Champions League της Μίλαν με την Ίντερ και θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 μήνες.

Η Μίλαν κόντρα στην Ίντερ έχασε τόσο τον πρώτο ημιτελικό του Champions League όσο και τον... Ισμαέλ Μπενασέρ.Ο Αλγερινός χαφ ξεκίνησε βασικός στο Derby della Madonnina, όμως τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 18ο λεπτό, με τον Μεσίας να περνάει στη θέση του.

O 25χρονος μέσος χτύπησε στον χόνδρο του πλάγιου μηριαίου κονδύλου του δεξιού γόνατος και αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε αρθροσκοπική επέμβαση. Συνεπώς η σεζόν για τον Μπενασέρ τελείωσε πρόωρα και δεν θα προλάβει να πάρει μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία των Ροσονέρι.

Ο Μπενασέρ την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 40 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε δυο ασίστ.

Ismaël Bennacer's season is OVER after getting injured last night. He requires surgery to his knee.



Massive blow for AC Milan.



✍️ @SkySport pic.twitter.com/bBJVeAZiNL