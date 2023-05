Ο Ντιέγκο Σιμεόνε βρέθηκε στη φιέστα της Νάπολι, με τον γιο του Τζιοβάνι, να δηλώνει πως ο πατέρας του ζήλεψε για την κατάκτηση του Σκουντέτο.

Η Νάπολι κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας μετά από 33 χρόνια, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να είναι καλεσμένος του γιου του, Τζιοβάνι, στη εντυπωσιακή φιέστα των Παρτενοπέι.

Ο Αργεντινός επιθετικός, προϊόν των ακαδημιών της Ρίβερ Πλέιτ, μίλησε αμέσως μετά το παιχνίδι απέναντι κόντρα στη Φιορεντίνα, τονίζοντας με αρκετή δόση χιούμορ πως ο πατέρας του... ζήλεψε για την κατάκτηση του Σκουντέτο.

«Ήταν απίστευτη συγκίνηση να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα ως Αργεντινός, μετά τον Ντιέγκο, τα κατάφερα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, θα ήθελα να περάσω τις επόμενες εβδομάδες περπατώντας στην πόλη για να δω τη χαρά των οπαδών.

Ήρθε αυτές τις μέρες μόνο για να γιορτάσει μαζί μου, είναι μια φυσιολογική σχέση πατέρα-γιου. Σίγουρα ζηλεύει γιατί κέρδισα το σκουντέτο στη Νάπολι» τόνισε χαμογελώντας Αργεντινός.

Ο «Τσόλο» λίγες στιγμές αργότερα, άνοιξε ένα κουτί στο οποίο κρυβόταν μέσα η φιγούρα του γιου του και όταν την αντίκρισε χαμόγελασε εμφανώς συγκινημένος.

Cholo Simeone opening a figurine of his son Gio in Naples, with Napoli celebrating their Scudetto victory.#Atletico #Napoli pic.twitter.com/kbRkustwmT