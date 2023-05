Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και ξέσπασε σε κλάματα στα αποδυτήρια του γηπέδου της Ουντινέζε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Νάπολι.

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια στα 22 του χρόνια και στην πρώτη του σεζόν σε κορυφαίο επίπεδο ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της Νάπολι μετά από 33 χρόνια... υπομονής. Ο Γεωργιανός εξτρέμ μετά το φινάλε του ματς - τίτλου στην έδρα της Ουντινέζε ξέσπασε σε κλάματα... ευτυχίας στα αποδυτήρια, έχοντας στους ώμους του τη σημαία της πατρίδας του.

Khvicha Kvaratskhelia still can't believe the Scudetto win 🇬🇪❤️pic.twitter.com/juQ8J0r7hr