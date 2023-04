Χαμός στην προπόνηση της Ίντερ μια μέρα πριν τη ρεβάνς του Champions League κόντρα στην Μπενφίκα, εκεί όπου οι Ονάνα και Μπόζοβιτς κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια, με τον Λουκάκου ευτυχώς να ηρεμεί τα πνεύματα.

Η Ίντερ είναι έτοιμη να προστατεύσει το προβάδισμά της και να «κλειδώσει» κόντρα στην Μπενφίκα (19/04) την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League, στο στρατόπεδό της ωστόσο, η κατάστασή της λίγο έλειψε να ξεφύγει.

Στο καθιερωμένο της προπονητικό «κορόιδο» ο Ονάνα έπεσε με δύναμη πάνω στον Μπρόζοβιτς και αμέσως μετά οι δύο τους τα είπαν σε έντονο ύφος, ενώ κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Ευτυχώς, ο ψυχραιμότερος Λουκάκου επενέβη πάνω στην ώρα και χώρισε τους συμπαίκτες του.

O ambiente aqueceu no meiinho no treino do Inter, com Onana e Brozovic a precisarem de ser separados. pic.twitter.com/iAx4m1X4Wr